Ue: Bonelli, 'no a riarmo, Europa investa in autonomia energetica e tecnologica'

09 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "In queste ore assistiamo a un dibattito politico completamente distorto: mentre in Italia 3 milioni di persone vivono in deprivazione alimentare, 5,7 milioni sono in povertà assoluta e oltre 6 milioni rinunciano alle cure per liste d'attesa infinite o per i costi insostenibili del privato, la destra continua a parlare di riarmo come se fosse l'unica strada possibile". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"La vera risposta alla fase drammatica che stiamo attraversando non è aumentare la spesa militare, ma costruire un'Europa capace di camminare con le proprie gambe dal punto di vista energetico e tecnologico. È questa dipendenza strutturale — dall'energia russa, dal gas statunitense, dai combustibili arabi — a renderci vulnerabili e ricattabili".

"Se vogliamo davvero difendere i nostri valori e la nostra autonomia politica, dobbiamo liberare l'Europa da queste catene, non riempirla di nuove armi. La sfida vera è altrove: investire nelle tecnologie pulite, nell'energia rinnovabile, nella ricerca e nell'industria strategica europea. Le parole pronunciate oggi da Donald Trump — secondo cui i leader europei sarebbero 'deboli' e 'non saprebbero cosa fare' — confermano quanto sia centrale questa battaglia. Trump parla così perché immagina un'Europa divisa, dipendente e politicamente subalterna. È esattamente lo scenario che dobbiamo evitare. La sovranità italiana si difende proprio difendendo l'Europa dagli attacchi di Trump e Putin”.