Ucraina: Zelensky, 'con garanzie sicurezza pronti a elezioni in 2-3 mesi'

Kiev, 9 dic. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a indire nuove elezioni in 60-90 giorni se gli Stati Uniti e l'Europa nel garantissero lo svolgimento in sicurezza. "Chiedo ora, e lo dichiaro apertamente, che gli Stati Uniti mi aiutino, possibilmente insieme ai colleghi europei, a garantire la sicurezza per le elezioni. E poi, nei prossimi 60-90 giorni, l'Ucraina sarà pronta a tenere le elezioni. Personalmente ho la volontà e la disponibilità per questo", ha detto Zelensky ai giornalisti.

Allo stesso tempo, il presidente ha osservato che la questione delle elezioni in Ucraina dipende principalmente dagli ucraini, non dai cittadini di altri Paesi. Ha sottolineato di essere pronto per le elezioni, ma ha spiegato che affinché le elezioni si svolgano sono necessarie sicurezza e una base giuridica che ne legittimi lo svolgimento.