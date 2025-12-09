Ucraina: Cremlino, 'Mosca in contatto con Usa in attesa esito colloqui con Kiev'

09 dicembre 2025 a

Mosca, 9 dic. (Adnkronos) - La Russia è in costante contatto con i funzionari statunitensi, in attesa delle conclusioni delle discussioni sul piano di pace degli Stati Uniti con l'Ucraina. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Alla domanda se Russia e Stati Uniti si fossero parlati dopo l'incontro del leader russo Vladimir Putin con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, ha risposto: "La comunicazione è in corso, ma non è collegata a queste discussioni. I colloqui ora coinvolgono gli Stati Uniti e Kiev. Siamo in attesa dell'esito di queste discussioni".