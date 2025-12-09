Russia: Merz in Armenia, 'Mosca non interferisca in elezioni'

09 dicembre 2025 a

Mosca, 9 dic. (Adnkronos/Afp) - il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha messo in guardia da una possibile ingerenza russa nelle elezioni parlamentari armene del prossimo anno, affermando che Mosca sta cercando di impedire legami più stretti tra la nazione caucasica e la Ue. "È diventata una triste normalità che le elezioni vengano attaccate dai nemici della democrazia", ​​ha affermato Merz in una conferenza stampa a Berlino insieme al suo omologo armeno Nikol Pashinyan, accusando la Russia di "cercare di spaventare gli elettori in Armenia" e di "diffondere falsità sugli obiettivi e i valori dell'Unione Europea" attraverso "disinformazione e sabotaggio". "Non è solo l'Europa che la Russia sta cercando di destabilizzare con mezzi ibridi, ma anche l'Armenia", ha aggiunto.