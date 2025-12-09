Camera: Stefani, 'orgoglioso di essere veneto, importante legame con proprie origini e terra'

09 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ho avuto l'onore di entrare alla Camera dei deputati a 25 anni, di essere componente della commissione Affari costituzionali e portavo con me e ho portato con me tanti sogni e tanto entusiasmo e una consapevolezza fin dall'inizio. Una consapevolezza che mi è rimasta tutt'ora. Quella che la politica rappresenti uno strumento straordinario per cambiare le cose. La consapevolezza che uno non vale uno, ma vale nella misura in cui è in grado di portare qualcosa di buono nella società. Sarò ancora qui, in quest'Aula, in questo palazzo, a fare gli interessi del mio territorio, del Veneto per il tramite dei nostri rappresentanti parlamentari". Lo ha affermato il neo eletto presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, dopo le dimissioni per incompatibilità da deputato.

"Non sarà -ha aggiunto- un Veneto che si chiude in se stesso, sarà un Veneto che ha voglia di guardare avanti e che ha voglia di confrontarsi a testa alta con tutti coloro che a livello nazionale e internazionale potranno dare qualcosa in più alla nostra Regione. Tornerò qui da presidente a fare gli interessi della mia comunità e del nostro territorio. Ma soprattutto lo farò con la stessa passione di sempre e lotterò perché ci possono essere altri venticinquenni, non importa se siano, se saranno di destra o di sinistra, ma altri venticinquenni che potranno varcare la soglia di Montecitorio con lo stesso entusiasmo e con lo stesso orgoglio nei confronti delle rispettive origini che ho avuto io e che ho io".

"Questo è quello che conta. E credo che l'importanza dell'orgoglio delle proprie origini e della propria terra, così come sono orgoglioso io delle mie origini venete, rappresenti un valore aggiunto che qui dentro va tutelato, va preservato e rappresenta un motore di sviluppo parlamentare importante. Sono orgoglioso -ha concluso Stefani- di essere veneto, sono orgoglioso di appartenere ad una terra di pace e laboriosità. Sono orgoglioso di appartenere a una storia millenaria che è rappresentata dalla mia regione e soprattutto ad un futuro che è tutto da scrivere insieme. Permettetemi di concludere l'ultimo intervento parlamentare: Evviva il Veneto, viva San Marco!"