Corruzione: Conte, 'raddoppiano casi, strada spianata da leggi governo Meloni'**

09 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Insieme a quella delle armi c'è un'altra industria che va a gonfie vele: quella delle mazzette e della corruzione, che non abbassa i tentacoli sui soldi pubblici, ma dilaga e vede raddoppiare i casi, le inchieste, gli indagati, come fotografano i numeri di Libera". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"La strada è spianata con un Governo che fa a pezzi la nostra legge Spazzacorrotti, indebolisce e taglia le intercettazioni, cancella l'abuso d'ufficio, avvisa prima dell'arresto colletti bianchi, corrotti e corruttori grazie alle 'brillanti' leggi di Nordio, che ora vorrebbe anche rendere i politici intoccabili dalla magistratura chiedendo il Sì al referendum".

"Se vogliamo cambiare bisogna aprire gli occhi, partecipare e reagire. Non si può fare certo come Meloni, che fischietta di fronte al disastro del centrodestra in Sicilia con gli appalti truccati in sanità mentre le persone aspettano 8 mesi un referto che potrebbe salvargli la vita".