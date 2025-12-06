Usa-Ue: Gozi, 'da Musk metodi da far west'

06 dicembre 2025 a

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Abolire l'Ue? Quando non si possono aggirare le regole, si finisce sempre per proporre di eliminare chi le fa rispettare. Un metodo antico, che ricorda più certe pratiche da clan e da Far West che una visione democratica. In Europa la questione è semplice: la legge vale per tutti. Anche per quei milionari annoiati come Elon Musk che vogliono giocare a sottomettere il mondo ai loro capricci”. Lo scrive sui social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.