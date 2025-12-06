Usa: Lega, 'Salvini ha ricordato storiche perplessità su Ue iperburocratica'

06 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Matteo Salvini è intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, lanciando la proposta di organizzare un Gran Premio di Formula E nel capoluogo campano. Il Vicepremier ha colto l'occasione per parlare di attualità politica, per esempio ricordando - a proposito di Donald Trump - le storiche perplessità della Lega rispetto a una Unione Europea iperburocratica e poco efficiente, con una ideologia anti imprese che ha poco di green e molto di black". Lo fa sapere la Lega.