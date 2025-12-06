Usa: De Luca, 'Ue nel mirino del trumpismo, basta ambiguità Meloni'

06 dicembre 2025 a

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Gli attacchi politici ed economici di Trump e dei membri della sua amministrazione all'Europa sono diventati un tratto distintivo purtroppo di questa presidenza Usa. Nuove gravi invettive sono giunte recentemente anche da Musk. L'Europa è presa costantemente di mira ed è il principale obiettivo del trumpismo". Lo dice Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Affari europei della Camera.

"La premier Meloni continua ad evitare di prendere posizione a difesa dell'Europa in ogni occasione pur di non contraddire l'amico Trump. Questo atteggiamento ambiguo e subalterno finisce ovviamente per fare il gioco dei suoi amici sovranisti d'oltreoceano e comunitari, indebolendo profondamente l'Ue ma anche i nostri interessi nazionali. È una posizione sbagliata e pericolosa", prosegue.

"L'attuale contesto geopolitico internazionale dimostra che bisogna fare ogni sforzo non per indebolire né per abolire l'Ue, come inveisce Musk, l'Ue ma per rafforzare invece sempre di più l'Europa, quale strumento fondamentale di democrazia, pace, diritti, libertà, dentro e fuori i confini del nostro continente”, conclude De Luca.