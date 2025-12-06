Antimafia: Congedo (Fdi), 'commissione continuerà indagini, Cafiero De Raho lasci'

06 dicembre 2025 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Quanto mandato in onda dalla trasmissione di Raitre ‘Farwest' sul caso Striano dimostra in modo inequivocabile l'incompatibilità del deputato M5S Cafiero De Raho con il ruolo di componente della commissione parlamentare Antimafia. Non può essere lui, infatti, allora Procuratore nazionale antimafia, appunto, a indagare sulle migliaia di accessi illegali effettuati da Striano rispetto ai quali-se fosse confermato quanto emerso dal servizio- risulterebbero anche delle sue forti responsabilità. Sia chiaro: la commissione continuerà ad indagare fino a quando non si arriverà alla verità. De Raho farebbe meglio ad avere subito un sussulto di dignità e rispetto delle istituzioni e a dimettersi in modo da evitare ulteriore imbarazzo”. Così il deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione parlamentare Antimafia Saverio Congedo.