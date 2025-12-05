Mo: Idf, 'ucciso a Gaza agente che si avvicinava alle truppe'

05 dicembre 2025 a

Tel Aviv, 5 dic. (Adnkronos) - "Un terrorista che si era avvicinato alle truppe nella Striscia di Gaza settentrionale è stato ucciso questa mattina". Lo ha reso noto l'Idf, precisando che "due terroristi, che trasportavano oggetti sospetti" erano stati identificati dalle truppe della Brigata Nord della Divisione di Gaza.

Dopo esser stata avvertita dai militari - prosegue l'Idf - l'aeronautica militare israeliana ha colpito i due, "per allontanare la minaccia", aggiungendo che "uno dei terroristi è stato eliminato".