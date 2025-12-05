Milano-Cortina: Mattarella, 'Olimpiadi e Paralimpiadi fanno parlare sport a tutti'

05 dicembre 2025 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Olimpiadi e Paralimpiadi sono eventi globali e consentono allo sport di parlare a tutti con maggiore forza. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi e più che mai sentiamo la necessità e l'urgenza dell'amicizia e della pace tra i popoli". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica.