Milano-Cortina: Buonfiglio, 'tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La tregua olimpica per Milano Cortina? L'abbiamo portata avanti, l'abbiamo firmata a Olimpia e l'abbiamo portata all'Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con l'unanimità quasi dei paesi, l'ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c'è qualcos'altro ma siamo stati portatori di un'armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato". Queste le parole del presidente Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dell'accensione del braciere olimpico al Quirinale.