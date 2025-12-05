Manovra: Renzi, 'sarà un dicembre di battaglia parlamentare'

05 dicembre 2025 a

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Tenetevi pronti perché faremo di tutto per richiamare l'attenzione degli italiani sulla Legge di Bilancio e non sulle polemiche interne alla coalizione. Meloni deve cambiare la Legge di Bilancio e invece parla solo di cambiare la legge elettorale: qui gatta ci cova. Sarà un dicembre di battaglia parlamentare. Poi dal 17 gennaio riparte il viaggio di Casa Riformista, da Milano". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.