Ucraina: Usa, 'Witkoff incontrerà oggi a Miami Umerov'

Washington, 4 dic. (Adnkronos) - L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff terrà oggi colloqui a Miami con il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Ucraina, Rustem Umerov. Lo ha confermato la Casa Bianca. L'incontro avviene dopo che Witkoff ha trascorso martedì a Mosca quasi cinque ore con il presidente russo Vladimir Putin, durante i negoziati che, secondo il Cremlino, non hanno prodotto "alcun compromesso" sulla fine della guerra in Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che i colloqui, a cui ha partecipato anche il genero Jared Kushner, sono stati "abbastanza buoni", ma ha aggiunto che è troppo presto per dire cosa accadrà perché "per ballare il tango ci vogliono due persone". Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybhia ha affermato che la Russia deve "porre fine allo spargimento di sangue" e ha accusato Putin di "far perdere tempo al mondo".