Ucraina: Macron, 'decisiva cooperazione con Xi per porre fine alla guerra'

04 dicembre 2025 a

a

a

Pechino, 4 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello al suo omologo cinese Xi Jinping affinché “superino” i disaccordi tra i due paesi, definendo la cooperazione con il gigante asiatico “decisiva” di fronte all'attuale instabilità globale, in particolare quella che riguarda la guerra in Ucraina. “Dobbiamo continuare a mobilitarci a favore della pace e della stabilità nel mondo, così come in Ucraina e nelle diverse regioni del mondo colpite dalla guerra. La nostra capacità di lavorare insieme è decisiva”, ha affermato durante una conferenza stampa congiunta a Pechino.

Il capo dell'Eliseo ha sottolineato che le relazioni tra Pechino e Parigi si basano “sulla fiducia, la comprensione reciproca e la volontà di agire insieme in un contesto internazionale incerto, segnato dalle crisi” e ha sottolineato che “(la sua) volontà è anche che questo dialogo possa alimentare la road map sino-europea”.