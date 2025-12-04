Startup, Carelli (L'Espresso): "Boom adesioni a '7 idee per cambiare l'Italia', quasi 300 in gara"

04 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 4 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “Con questa iniziativa abbiamo cercato di comunicare il cambiamento. Siamo rimasti molto stupiti dalla grande partecipazione, quasi 300 start up italiane hanno partecipato a questa iniziativa". E' quanto ha dichiarato il direttore de L'Espresso, Emilio Carelli, promotore del bando ‘7 idee per cambiare l'Italia' al Campidoglio durante la cerimonia di premiazione dei migliori progetti italiani selezionati.

“Le startup selezionate appartengono ai settori più disparati, ma in tutte abbiamo trovato grande creatività e grande attenzione alla sostenibilità. Oggi sono presenti 14 finalisti e la giuria sceglierà 7 vincitori. Il premio prevede 40 mila euro da spendere in marketing e innovazione e L'Espresso garantirà per 7 settimane, un articolo a ciascuno di loro. Il bando ha riscosso un tale successo che a gennaio partiranno le candidature per l'anno prossimo”, ha concluso Carelli.