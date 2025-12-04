Rovere (Poste): "Libertà di stampa valore fondamentale, missione sempre più complessa"

04 dicembre 2025 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La libertà di stampa è un valore fondamentale, un valore costituzionale, tutelato dall'articolo 21, e non è mai di troppo ricordarcelo e celebrare quindi quello che non è solo un mestiere ma è una missione fondamentale, sempre più complessa''. Lo afferma la presidente di Poste, Silvia Maria Rovere, aprendo la premiazione del Tg Poste. "E' evidente che viviamo in tempi in cui la frammentazione, la polarizzazione delle opinioni rendono complesso portare avanti un mestiere che richiede accuratezza, richiede equilibrio'' ed ‘'è un messaggio molto bello da passare a chi invece questo mestiere intende farlo", sottolinea la presidente. "Noi lo interpretiamo anche come un'occasione di unire un paese, voi sapete che la presenza capillare di poste è uno dei nostri grandi valori, la vicinanza alle persone è uno dei grandi valori di poste, cerchiamo in tutto quello che facciamo di essere estremamente inclusivi, quindi di portare non solo servizi ma anche educazione in tutte le parti del paese e credo che in questo le nostre missioni siano molto vicine'".

"La stampa informa, la stampa forma generazioni di cittadini che devono essere più consapevoli e, per fare questo, deve poter contare su informazioni di qualità un lavoro che di fronte anche alle sfide di tutto, un mondo che va molto veloce e quindi anche le informazioni arrivano sempre accurate in maniera molto veloce e sempre più complesso gestire i processi", prosegue Rovere che chiudendo manda "un messaggio e un suggerimento particolare ai nostri giovani aspiranti giornalisti'".

"Il mio messaggio, il mio auspicio, il mio incoraggiamento e quello di tutta Poste italiana ai ragazzi che hanno partecipato a questo contest, è quello di sentire questa vocazione: di affrontare con il massimo impegno questo mestiere, di sentirne fino in fondo la responsabilità e di portarlo avanti avendo in mente sicuramente una carriera professionale tra le più affascinanti e stimolanti che ci possono essere, ma anche questo spirito di servizio, questa grande responsabilità verso i cittadini, verso le persone che si affidano alla stampa per formarsi un'opinione e in questo sicuramente è un qualcosa che anche noi con i nostri strumenti cerchiamo di portare avanti".