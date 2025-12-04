Mo: Netanyahu, 'Israele determinato a riportare indietro corpo ultimo ostaggio'

04 dicembre 2025 a

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - Israele "è determinato" a riportare a casa il corpo del sergente maggiore Ran Gvili, l'ultimo ostaggio ucciso il cui cadavere è stato trattenuto a Gaza. Lo ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una riunione di governo per approvare il bilancio statale del 2026. "Siamo determinati a riportare Rani in Israele per la sepoltura e non risparmieremo alcuno sforzo per farlo", ha dichiarato Netanyahu, dopo che ieri il corpo di un altro ostaggio ucciso, Sudthisak Rinthalak , è stato consegnato a Israele dai gruppi terroristici di Gaza tramite la Croce Rossa. "Mia moglie ed io siamo in costante contatto con la sua meravigliosa famiglia. Lo riporteremo indietro proprio come abbiamo riportato indietro 254 ostaggi". Gvili è stato ucciso e rapito mentre combatteva contro i terroristi nella comunità di confine di Alumim la mattina del 7 ottobre 2023.