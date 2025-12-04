Mo: Israele, 'identificati resti consegnati ieri, sono del thailandese Rinthalak'

04 dicembre 2025 a

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - I rappresentanti dell'esercito e del Ministero degli Esteri israeliani hanno informato la famiglia del cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak che il suo corpo è stato restituito a Israele da gruppi terroristici palestinesi, dopo che gli esperti forensi hanno completato le operazioni di identificazione. Rinthalak, un bracciante agricolo thailandese di 42 anni, era stato assassinato da terroristi guidati da Hamas vicino al kibbutz Be'eri il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato portato a Gaza dal gruppo terroristico palestinese Jihad islamica. Il corpo di Rinthalak è stato ritrovato ieri mattina dalla Jihad Islamica nella Striscia di Gaza settentrionale. La Jihad Islamica e Hamas hanno consegnato il corpo alla Croce Rossa, che lo ha poi consegnato alle Idf.