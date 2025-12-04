Mo: arrestato israeliano per spionaggio a favore dell'Iran

04 dicembre 2025 a

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un residente di Ashkelon, nel sud di Israele, con l'accusa di spionaggio a favore dell'Iran. Lo ha reso noto la polizia e lo Shin Bet in una dichiarazione congiunta. Il sospettato, Amir Malka, 37 anni, , attivo da diversi mes, aveva guadagnato diverse migliaia di dollari come risarcimento per le sue presunte attività di spionaggio. È stato arrestato il mese scorso, nell'ambito di un'indagine condotta dagli investigatori del distretto di Gerusalemme e dallo Shin Bet. La polizia non fornisce dettagli sulla natura del presunto spionaggio. Oggi verrà incriminato presso il tribunale distrettuale di Beersheba.