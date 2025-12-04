Del Fante (Poste): "Il talento è l'ingrediente più importante della nostra azienda"

04 dicembre 2025 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il talento è l'ingrediente più importante della nostra azienda". Lo afferma l'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, dal palco dell'evento di premiazione del tg Poste.

"Siamo un'azienda di servizi non produciamo niente di fisico e quindi dobbiamo poggiarci sui talenti", spiega Del Fante. "Talento vuol dire, oggi, scegliere tre ragazzi che hanno fatto dei pezzi molto interessanti, così giudicati dai principali direttori delle testate italiane giornalistiche, e tra questi individuare uno che ha vinto il premio, avendo la possibilità di collaborare con Poste, con il nostro ufficio stampa, con il nostro tg Poste, e poi fare uno stage interessante a Londra, alla scuola di giornalismo. Quindi talento per loro, per un mestiere importante, prezioso punto per dare un segnale importante di un'azienda come Poste per i giovani, per i mille che hanno partecipato a questa competizione, che c'è sensibilità da parte nostra. Oggi avevamo i direttori di tutte le testate giornalistiche nazionali e locali, quindi anche con questi ragazzi immaginate l'emozione di essere sul palco davanti ai più grandi direttori, che hanno fatto la storia del giornalismo italiano", conclude Del Fante