C.sinistra: Conte, 'prima programma e successo coalizione poi leadership'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Definire i nostri temi e le nostre priorità ci permetterà di portare al tavolo di coalizione proposte già chiare e definite con cui avviare il confronto in autunno. Stiamo lavorando da tempo per costruire una seria alternativa alla destra, ma siamo anche convinti che affinché questa alternativa sia duratura e non si sfaldi il giorno dopo le elezioni, bisogna mettere nero su bianco il nostro progetto di Paese. Sono fiducioso che ci riusciremo, anche perché non partiamo da zero". Lo afferma il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista al 'Quotidiano nazionale'.

"Ho già detto che non ha senso parlare oggi di leadership: noi vogliamo partire dai programmi. Prima il percorso, prima i temi e poi si deciderà insieme anche sulla leadership. E come ho ripetuto più volte, le ambizioni personali non devono mai condizionare il successo della coalizione”.