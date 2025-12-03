Ucraina: Zelensky, 'approvazione bilancio 2026 chiara prova stabilità Paese'

03 dicembre 2025 a

Kiev, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'approvazione del bilancio 2026 da parte del parlamento ucraino, avvenuta oggi, è una "chiara prova" per tutti gli alleati che in Ucraina non ci sono "motivi interni di instabilità". In una dichiarazione su Telegram, il capo dello Stato dice ancora che l'approvazione del bilancio è un "segnale importante della stabilità finanziaria dell'Ucraina" per il prossimo anno, e aggiunge che sta lavorando con i partner per attrarre il necessario sostegno finanziario per il Paese.

Le dichiarazioni di Zelensky giungono in un momento difficile per il governo ucraino, con il suo capo di gabinetto Andriy Yermak che si è dimesso pochi giorni fa in seguito a un raid anticorruzione nella sua abitazione.