Tod's: legali, 'sarà garantita sicurezza e dignità dei lavoratori'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - La risoluzione di tutti i contratti con i fornitori della filiera, il rafforzamento del sistema di controllo di Tod's e "la ferma intenzione di fare tutto quanto in proprio potere per garantire la sicurezza e dignità del lavoro, valori che Tod's ritiene da sempre parte del proprio Dna". Sono questi gli elementi su cui l'azienda calzaturiera sta lavorando ed è intenzionata a proseguire come sottolineano gli avvocati di Tod's, Francesco Mucciarelli e Luisa Mazzola, in un'istanza presentata al gip di Milano Domenico Santoro.

Nella richiesta si chiedeva un rinvio dell'udienza per discutere in merito alla richiesta del pm Paolo Storari del divieto di pubblicità per 6 mesi, nell'inchiesta per caporalato sui rapporti con opifici sub-fornitori. Il giudice per le indagini preliminari ha concesso un rinvio al 23 febbraio 2026.