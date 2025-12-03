Scuola: Sasso a Schlein, 'no divieto educazione affettiva, fandonie ballerina da gay pride'

03 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sono certo che, gli italiani, siano stanchi come me delle sparate di Elly Schlein. Oggi è venuta davanti Montecitorio a gridare che col ddl Valditara ‘la destra impedisce l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole'. Fandonie. Il segretario del Pd, già nota per i suoi balletti nei carri dei gay pride mente sapendo di mentire". Così il deputato della Lega Rossano Sasso, relatore del ddl Valditara.

"La verità è una e chiara. Nessuno ha vietato niente sull'educazione affettiva. Anzi, il ministro Valditara l'ha ripetuto mille volte, anche in Aula: siamo assolutamente favorevoli a insegnare ai ragazzi empatia, rispetto reciproco e relazioni sane. Quello che non vogliamo è che alcune associazioni Lgbtq+ entrino in classe a fare propaganda gender senza che mamma e papà ne sappiano nulla. Cara sinistra, coi figli degli altri non si gioca. Voi con l'utero in affitto vorreste comprare figli di povere donne proletarie: abbiate rispetto dei figli degli altri".

"La Costituzione è chiarissima: sull'educazione i genitori vengono prima di tutto. Punto. Se volete fare i vostri corsi su identità fluide e compagnia, fateli pure, ma fuori dalle scuole e solo con chi è d'accordo. Con la Lega e col Ministro Valditara non si toccano”.