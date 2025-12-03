Samsung Trend Radar: "Per Gen Z e Millennials stare a casa è il nuovo trend"

03 dicembre 2025 a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - La casa sta cambiando significato. Secondo i nuovi insight del Samsung Trend Radar, realizzato in collaborazione con Toluna, società internazionale specializzata in ricerche di mercato e analisi dei consumatori, restare a casa non è più una scelta di ripiego: è un gesto consapevole di benessere, comfort e qualità. Il 71% degli italiani definisce la casa come il luogo preferito per rilassarsi, e il 48% considera starvi una scelta intenzionale che “fa stare bene”.

Le nuove generazioni stanno plasmando una cultura del tempo libero molto diversa dal passato. Per la Gen Z, la casa è un hub di socialità e musica: il 78% ascolta musica abitualmente e il 59% vi dedica tempo di qualità a partner e amici. La tecnologia è un amplificatore: l'83% ritiene che renda il tempo libero passato tra le mura domestiche più coinvolgente. I Millennials, invece, trasformano la casa in un rito di comfort e cinema: l'80% guarda film e serie con regolarità e il 37% dichiara di trascorrere “quasi tutto” il tempo libero a casa, più della Gen Z (21%)

L'intrattenimento domestico diventa un'esperienza evoluta, guidata dalla qualità audio-video e dalle funzioni intelligenti. L'83% degli italiani afferma che vedere e ascoltare bene rende tutto più coinvolgente. L'80% ritiene che la qualità audio-video “cambi completamente” l'esperienza. Il 92%% pensa che la soundbar renda la visione molto più immersiva. Le funzioni Ai come l'adattamento automatico di immagine e suono interessano al 75% degli italiani, mentre traduzione automatica e la calibrazione automatica in base alla luminosità dell'ambiente superano il 70%. Il Tv torna così al centro dell'entertainment: il 64% degli italiani lo considera il dispositivo più associato al “vivere al meglio” il tempo libero in casa, seguito dallo smartphone (56%). Design e integrazione diventano parte dell'esperienza: per il 67% il televisore è ormai un elemento di arredo e atmosfera, e il 76% ritiene fondamentale l'estetica della soundbar perchè armonizzi con il resto della casa.

Il gaming sul grande schermo rappresenta una delle tendenze più emergenti: l'86% ama l'esperienza immersiva offerta da un display di ampie dimensioni e dotato di un suono potente; l'82% la ritiene più coinvolgente rispetto ad altri dispositivi (smartphone, tablet, etc). L'Ia, oltre alla sua utilità nel migliorare gli aspetti più tecnici, ha infatti il potenziale per rivoluzionare la fruizione dei contenuti. Alle funzionalità tradizionali si affiancano, infatti, quelle più avanzate come la traduzione automatica (71%) e i suggerimenti personalizzati (62%).

“I risultati del Trend Radar mostrano un Paese in cui il tempo libero passato a casa diventa sempre più un'esperienza di qualità, personalizzazione e connessione. La tecnologia non è solo un supporto, ma un abilitatore che permette alle persone di creare un ambiente immersivo, accogliente e unico. Samsung continuerà a sviluppare soluzioni che rispondano a queste esigenze emergenti, dalla qualità audio-video ai servizi basati su AI, per accompagnare l'evoluzione culturale dell'intrattenimento tra le mura domestiche”, ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia.

A supporto di questa evoluzione dell'intrattenimento, Samsung - viene evidenziato dall'azienda in un comunicato stampa - "mette a disposizione la sua più recente line-up di Tv e sistemi audio, pensata per offrire qualità, immersività e funzioni intelligenti capaci di rispecchiare perfettamente le esigenze emerse dal Trend Radar. I nuovi Neo QLed 8K QN900D e Neo QLED 4K QN90D, insieme alla nuova generazione di OLED S95D con tecnologia Glare-Free, elevano l'esperienza visiva grazie al processore NQ8 AI Gen3, al Motion Enhancer e all'ottimizzazione automatica dell'immagine in base al contenuto. Abbinati alle soundbar di ultima generazione, come le Q-Series Q990D, Q930D e la nuova S800D Ultra-Slim, pensate per integrare design, potenza e immersione, e alle funzioni Q-Symphony e SpaceFit Sound Pro, permettono agli utenti di vivere film, serie, musica e gaming con un livello di profondità e realismo che risponde pienamente alle priorità di qualità, personalizzazione e coinvolgimento espresse dagli italiani".