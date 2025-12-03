Manovra: Boccia, 'la maggioranza non si muove, propone solo condoni e idee irresponsabili'

03 dicembre 2025 a

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Abbiamo provato in questi giorni a incidere sulla manovra, a scuotere la maggioranza, ma non si è mosso nulla. Aspettiamo risposte dal governo e dalla maggioranza". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una conferenza stampa al Senato sulla legge di Bilancio.

"Abbiamo provato a fare una sintesi delle proposte della maggioranza nella speranza di individuare i temi su cui aprire una discussione, che non avverrà prima del 10-11 dicembre in commissione Bilancio -ha proseguito Boccia-: FdI propone solo il condono edilizio per propaganda campana e l'irresponsabile idea sulle riserve auree; la Lega rottamazione, condono e regali di breve respiro; Forza Italia un pò di editoria e una trattativa sulle banche. E' la sintesi cruda delle proposte della maggioranza e, cosa grave, le fanno fuori di qui. Noi ribadiamo che, non appena ci sarà un confronto, faremo di tutto per cercare il più alto numero voti sulle 16 proposte emendative unitarie dell'opposizione".