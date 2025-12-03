Giustizia: D'Orso (M5S), 'governo già dice no a direttiva Ue anti corruzione'

03 dicembre 2025 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Non ci stupisce il parere contrario del governo sul nostro odg che chiede di intraprendere tutte le azioni necessarie per contribuire ad approvare rapidamente la proposta di direttiva europea anticorruzione". Così in aula alla Camera la deputata M5S Valentina D'Orso, capogruppo in commissione Giustizia.

"Ieri in sede di trilogo europeo la bozza del testo è stata approvata dopo un lunghissimo stallo dovuto anche all'ostruzionismo del governo italiano. Il perchè di questa opposizione è presto detto: la direttiva obbligherà l'Italia a reintrodurre una norma che punisca l'esercizio illecito della funzione pubblica, meglio noto come abuso d'ufficio, il brodo di coltura della corruzione. Sì, proprio quel reato cancellato con vanto dal governo Meloni-Nordio.L'Italia ha tenuto in ostaggio le istituzioni europee perchè voleva evitare l'ennesima brutta figura per sè stesso, per fortuna a tenere alto il nome dell'Italia c'era tra i relatori l'europarlamentare del M5S Giuseppe Antoci, che ringrazio per la determinazione con cui si è battuto. Con il parere contrario all'odg il governo ci preannuncia che non intende recepire la direttiva anticorruzione".

"Il Paese che era avanguardia nel mondo con la legge Spazzacorrotti si sta riducendo ad essere fanalino di coda e uno Stato canaglia su questo tema fondamentale per la legalità per colpa di un governo scellerato. Noi non vogliamo lasciare soli e indifesi i cittadini esposti a abusi di potere, clientelismi e soprusi come i favoritismi nei concorsi e nelle liste d'attesa nella sanità. Noi difendiamo i cittadini onesti e combattiamo il cuffarismo".