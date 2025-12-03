Cuzzilla (4.Manager): "Le imprese possono farcela se stanno in filiera"

03 dicembre 2025 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Quello che emerge dal settimo rapporto è che le imprese ce la possono fare, specialmente le piccole imprese, se stanno in filiera. Non è solo un discorso di catena produttiva, ma è una circolazione di dati, mettere in comune delle competenze, lavorare insieme sulla conoscenza aumentata". Lo ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager, intervenuto oggi a Roma alla presentazione del settimo rapporto dell'Osservatorio 4.Manager, 'Le filiere produttive nell'era della conoscenza aumentata'.

Cuzzilla ha evidenziato come l'evoluzione digitale renda necessario un investimento deciso sulle competenze manageriali e sull'innovazione delle piccole e medie imprese. "Per affrontare questa nuova era digitale - prosegue - servono anche delle competenze, perciò un lavoro importante su un reskilling di manager, un lavoro sulle piccole e medie imprese italiane che devono avere il supporto, ma nello stesso tempo devono stare più in rete perché ancora hanno paura di affrontare l'intelligenza artificiale che, invece, deve essere vista come una risorsa".

Il presidente di 4.Manager ha richiamato la necessità di valorizzare il patrimonio di conoscenza del sistema produttivo italiano, mettendo in relazione imprese di dimensioni diverse: "Dobbiamo mettere a fattore comune tutti i nostri vantaggi, tutto il nostro sapere, la conoscenza che è la nostra forza: non solo dei prodotti, ma anche della gestione del dato. Dobbiamo costruire un dialogo sulla fornitura e sulle competenze per affrontare le sfide esterne perché il mondo fuori dall'Europa è sempre più competitivo. Tutto questo va fatto in un'ottica di sistema, perché dopo una crisi pandemica, una crisi energetica e una crisi bellica, un'impresa da sola, anche se forte, non ce la può fare ad affrontare le sfide future".