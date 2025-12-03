Caso Garlasco: consulente Sempio, 'cercano di screditarmi', difesa 'fieri di averlo con noi'

03 dicembre 2025 a

a

a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Armando Palmegiani non ci sta e respinge le accuse su di lui e ribatte a chi cerca di "screditarlo" sul caso Garlasco dove è uno dei consulenti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.

Al centro della polemica una sua relazione in cui "parlo della forma della traccia 45 (lungo le scale dove è stata gettata la vittima, ndr) e non dico che è riferibile a Stasi o Sempio dato che, come ho scritto allora all'avvocato (del condannato, ndr) che ha avuto la relazione (i primi di giugno), la traccia non è attribuibile avendo al massimo 10 punti. Ma ovviamente quest'ultima parte non viene riportata" scrive l'esperto.

E a difendere il consulente è anche l'avvocata Angela Taccia che insieme a Liborio Cataliotti rappresenta il 37enne. "Siamo fieri che un professionista come lui, scevro da ogni reale pregiudizio, faccia parte della nostra squadra. Quando ha letto le carte si è reso conto di quanto non c'entrasse Sempio in questa storia. Per noi è la garanzia più grande che leggendo le carte si sia convinto dell'innocenza di Sempio".