Casa: Ricciardi (M5S), 'italiani senza e Salvini trova ville a 2mila euro al mq...'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Il piano casa di Salvini non esiste e al momento l'unica rigenerazione l'ha fatta lui grazie all'acquisto di una villa a 2 mila euro al mq. Parliamo di una villa che ha trovato su Immobiliare.it e di proprietà della famiglia Acampora, il cui padre era stato condannato per corruzione nell'affare con Previti. Ora io sfido qualsiasi persona a trovare, a Roma, una casa a 2 mila euro al mq. Abbiamo un ministro che annuncia un piano casa, ma poi non fa niente e si compra una villa a questi prezzi alla zona della Camilluccia. Nel frattempo la fondazione per rigenerare Roma è partecipata da Caltagirone a cui abbiamo dato mano libera per prendersi una banca. Ma cosa c'è di più melma schifosa tra finanza e politica di questa cosa qua?”. Così in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.