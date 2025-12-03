Ad Artigiano in Fiera le eccellenze delle Marche

03 dicembre 2025 a

Milano, 3 dic.(Adnkronos) - Le eccellenze delle Marche tornano in vetrina ad Artigiano in Fiera, in programma dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30 a ingresso con pass gratuito. Lo si legge in una nota. Ancora una volta il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese diventa il palcoscenico privilegiato per aziende e prodotti marchigiani. Con il sostegno dell'assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche, a partecipare saranno ben 41 imprese del territorio - 29 rientrano nella collettiva organizzata da Regione Marche - di cui 10 sono nuovi espositori. A livello provinciale 16 arrivano da Fermo, 10 da Macerata, 7 da Ancona, 4 da Ascoli Piceno e 4 da Pesaro Urbino.

Da sempre sinonimo di qualità grazie al suo "saper fare" artigiano, la regione mette in mostra al padiglione 3 le sue migliori produzioni. Oltre alle eccellenze dei distretti manifatturieri famosi in tutto il mondo, tra cui spiccano quelli della calzatura (anche in versione vegana, anallergica e senza nichel), della pelletteria e del cappello, ci saranno gli immancabili tesori enogastronomici, scrigno di sapori autentici, come il tartufo, il vino e l'olio biologici, la pasta artigianale, il ciauscolo, le deliziose olive all'ascolana, i formaggi, le birre artigianali e il cioccolato. E ancora: creazioni orafe, profumi ed essenze, oggetti personalizzabili in legno e plexiglass, maglieria con filati naturali e proposte di upcycling, in un'offerta unica in cui l'antica arte artigiana incontra l'innovazione, l'estro delle nuove generazioni e la sostenibilità.

Un ricco palinsesto di eventi musicali, proiezioni video, lavorazioni dal vivo, racconti degli artigiani e degustazioni di prodotti tipici animerà tutti i giorni le diverse piazze all'interno dell'area espositiva della Regione Marche. La partecipazione della Regione Marche ad Artigiano in Fiera è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa organizzata dall'assessorato allo Sviluppo Economico presso la sede regionale di Ancona.

In occasione dell'evento è intervenuto l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche Giacomo Bugaro, che ha commentato: "Artigiano in Fiera è una vetrina straordinaria, capace ogni anno di richiamare oltre 1 milione di visitatori, oltre 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi e una comunità online che supera il 1.500.000 milioni di utenti unici. In questo contesto di grande prestigio, le Marche tornano protagoniste con 41 imprese selezionate, che rappresentano al meglio il nostro saper fare, la creatività e l'eccellenza produttiva del territorio. Per le aziende marchigiane questa manifestazione è un'opportunità concreta per farsi conoscere, incontrare nuovi mercati e rafforzare la propria competitività anche a livello internazionale. Stiamo portando avanti azioni concrete per sostenere il tessuto produttivo: dalla promozione del brand Marche alle iniziative per l'internazionalizzazione, fino ai programmi che incoraggiano l'innovazione nelle micro e piccole imprese artigiane. Sono interventi che puntano a dare concrete opportunità di crescita, aprendo nuovi mercati e rafforzando la competitività delle nostre aziende. Nel padiglione Marche proporremo non solo prodotti, ma esperienze: laboratori dal vivo, dimostrazioni delle lavorazioni tipiche, degustazioni che racconteranno la cultura e le emozioni della nostra regione".

In collegamento da Milano, è intervenuto Gabriele Alberti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ge.Fi. Spa, che ha aggiunto: "Artigiano in Fiera è la celebrazione della straordinaria inventiva umana, radicata nelle tradizioni e nei territori e guidata dal rispetto per le persone e per l'ambiente. Con la presenza di circa 2.800 espositori provenienti da circa 90 paesi, la manifestazione si conferma come il grande teatro dell'economia fondata sulla persona. Oggi scegliere la via artigiana significa intraprendere un percorso di lavoro più consapevole, capace di generare valore autentico e vitale: un patrimonio per tutta l'umanità".

L'ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: i nuovi visitatori possono ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click: basta inserire la propria email nella sezione 'Ottieni il tuo pass gratuito' per ricevere il QR code da salvare sul cellulare e mostrare all'ingresso. Chi è già iscritto alla community, ha visitato le scorse edizioni o è cliente della piattaforma digitale, invece, ha già ricevuto il biglietto d'accesso direttamente via e-mail. I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l'Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto. Artigiano in Fiera vanta tra le media partnership quella di RAI Italia e TGR, che hanno espresso il proprio sostegno riconoscendo il valore sociale e culturale dell'evento.