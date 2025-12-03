Ex Ilva: Schlein, 'Meloni si assuma responsabilità, serve intervento Stato'**

03 dicembre 2025 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La situazione è drammatica, ci sono 20.000 posti di lavoro a rischio, i lavoratori stanno scioperando dappertutto. Bisogna che Giorgia Meloni si assuma la responsabilità di questa situazione". Lo dice Elly Schlein alla Camera.

"Serve un intervento dello Stato, attraverso le partecipate pubbliche, che assicuri un percorso di decarbonizzazione per continuare a produrre, per riuscire a garantire i posti di lavoro di lavoratrici e lavoratori e per anche trovare l'equilibrio necessario con la salute e l'ambiente delle persone. Chiediamo che la presidente del Consiglio porti il tavolo a Palazzo Chigi, riconvochi i sindacati che non stanno più venendo ascoltati dal Ministro Urso".

"È chiaro che il dossier non può più essere seguito dal Ministro Urso dopo le tante promesse fatte e tradite, parole spese, piani industriali che mancano, investitori che alla fine non c'erano. In questo momento manca una prospettiva chiara, bisogna assolutamente che la presidente del Consiglio ci metta la faccia e che attraverso un intervento dello Stato e delle partecipate pubbliche si dia una prospettiva industriale, occupazionale e anche di tutela della salute dell'ambiente".