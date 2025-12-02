Zoppas: "Export Made in Italy è importante, target è 700 mld"

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - ''Le criticità più importanti sono sicuramente i dazi e lo sono sicuramente il cambio eurodollaro. Il governo sta dando un grande risalto a quelle che sono gli interessi fuori dal nostro confine nazionale e lo facciamo con due obiettivi importanti che ci sono stati i dati: Il primo obiettivo fondamentale è quello di passare da 620 miliardi di euro ai 700 miliardi di euro nei prossimi due anni. Il secondo obiettivo riguarda l'export dell'agroalimentare salendo da 70 miliardi a 100 miliardi''. Lo sottolinea Matteo Zoppas, presidente dell'Ice, in occasione dell'assemblea annuale di Alis.

''La composizione geografica del Made in Italy nel mondo vede come il primo Paese la Germania 69 miliardi di euro. Il secondo Paese più importante per il Made in Italy nonostante sia fuori dalla comunità europea, sono proprio gli Stati Uniti d'America con il 64 miliardi'', conclude Zoppas.