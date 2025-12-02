Usa: Hegseth, 'abbiamo appena iniziato a colpire imbarcazioni narcotrafficanti'

02 dicembre 2025 a

Washington, 2 dic. (Adnkronos/Afp) - Gli Stati Uniti hanno "appena iniziato" a colpire le imbarcazioni adibite al traffico di droga. Lo ha detto il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, parlando degli attacchi ai narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi.

"Abbiamo appena iniziato a colpire le navi narcotrafficanti e a gettare i narcoterroristi sul fondo dell'oceano, perché hanno avvelenato il popolo americano", ha affermato Hegseth durante una riunione del governo.