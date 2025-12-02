Ucraina: Renzi, 'senza politica Ue fuori da tutto, servono statisti non influencer'

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Quasi quattro anni fa è cominciata la guerra in Ucraina causata dall'intervento militare russo, illegittimo e inaccettabile. Dal giorno uno noi abbiamo sempre detto: ok sostenere Kiev con sanzioni e strumenti militari. Ma serve anche sostenere una iniziativa diplomatica di pace, come Europa". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Allora proponemmo un inviato speciale quale Tony Blair o Angela Merkel: era il febbraio 2022. Quasi quattro anni dopo l'Europa continua a non toccare palla: i leader principali fanno qualche viaggio a Kiev, fanno le foto con Zelensky, pubblicano post. Ma la verità è che senza la diplomazia e la politica l'Europa è tagliata fuori da tutto. Ecco perché in questa fase servono statisti e non influencer, persone che fanno politica estera e non social media manager. L'Ucraina è in crisi anche per gli scandali interni: l'Europa dov'è? Solo su Twitter?".