Tardino (Adsp Sicilia occidentale): "Sicilia sia porta ingresso strategica per Europa"

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Per troppo tempo la Sicilia è stata vista come periferia dell'Italia e dell'Europa, in verità la Sicilia oggi deve essere riconosciuta come porta d'ingresso strategica nel Mediterraneo, capace di intercettare nuovi flussi commerciali e collegarli al cuore dell'Europa. La Sicilia non è solo un punto geografico, ma un hub sistemico che può contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese.” Lo ha dichiarato Annalisa Tardino, commissario straordinario dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, intervenendo all'Assemblea Generale Alis presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Tardino ha sottolineato il ruolo centrale della Sicilia nella logistica nazionale e internazionale, ed ha infine risposto positivamente circa la possibile realizzazione del ponte sullo stretto di Messina: "Il Ponte sullo Stretto rappresenta un'infrastruttura di valenza europea, che consentirebbe un collegamento stabile lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo, con effetti positivi su Sicilia, Calabria e sul sistema Paese nel suo insieme".