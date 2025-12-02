Mo: Gasparri, 'Albanese come imitazioni Marchesini o promo Teresa Mannino'

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Francesca Albanese "mi ricorda una delle imitazioni del repertorio della compianta Anna Marchesini. A volte anche un promo di uno degli spettacoli di Teresa Mannino, la comica siciliana. Ma poi realizzo che invece è vera: la Albanese esiste e ci dobbiamo rassegnare. Però non posso fare a meno di chiedermi chi gli ha dato questo incarico. E perché la invitano in televisione, la intervistano… Ancora ieri sera l'ho vista in tv che parlava e straparlava". Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, interpellato dal 'Secolo d'Italia' dopo che la relatrice Onu in una trasmissione televisiva, riferendosi all'esponente azzurro, ha affermato: "si indignasse lui per il supporto che questo Esecutivo sta dando al Governo Netanyahu, che da due anni commette un genocidio a Gaza".

"Vorrei parlare con qualche familiare: penso che questa donna -dice ancor Gasparri- abbia bisogno di qualcuno che le stia vicino. Anzi vorrei fare un appello tramite voi ai suoi congiunti: la vedo in difficoltà, e penso necessiti davvero di sostegno…".