Milano: avvocati su caso Pifferi, 'difendere è un diritto non un crimine'

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "L'esercizio del diritto di difesa va tutelato da ingerenze e condizionamenti, perché costituisce il presupposto indefettibile per un giusto processo. Come Camera Penale continueremo a impegnarci per garantine l'effettività, mentre ci auguriamo che non ci sia più spazio, in futuro, per trasformare - in modo arbitrario e non conforme - quel diritto in un delitto". Con queste parole, affidate a un comunicato, la Camera penale di Milano interviene all'indomani della decisione del gup Roberto Crepaldi di assolvere l'avvocata Alessia Pontenani, un consulente e le psicologhe che si sono occupate del caso di Alessia Pifferi e che sono finiti sotto indagine per le accuse di favoreggiamento e falso.

Quando l'inchiesta del pubblico ministero Francesco De Tommasi era diventata pubblica, nel marzo del 2024 gli avvocati avevamo promosso una giornata di astensione e un confronto "per denunciare l'interferenza con il legittimo esercizio del diritto di difesa e del diritto alla prova" nel processo allora, di primo grado, in corso a carico della donna condannata per aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana.

"Al di là del merito degli addebiti e della decisione intervenuta ieri, rimangono attuali le ragioni che ci avevano indotto all'astensione: il processo è un meccanismo fragile, caratterizzato da equilibri che vanno rispettati e garanzie che non possono essere compromesse da iniziative di una parte processuale, volte a criminalizzare l'attività difensiva" si legge. "Allo stesso modo, ribadiamo che il personale sanitario che opera all'interno degli istituti penitenziari, tanto più in una fase caratterizzata da condizioni di grave affollamento carcerario e insufficienza di risorse, deve poter esercitare il proprio compito in scienza e coscienza, senza che l'attività di supporto psicologico svolta nei confronti dei detenuti sia letta con la lente del codice penale, al solo fine di supportare la propria posizione processuale" conclude la nota della Camera penale di Milano.