Manovra: Renzi, 'parliamo di come stanno italiani e Meloni perde'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Preoccupiamoci del fatto che hanno aumentato le pensioni minime solo di 3€, che ci sono 600 milioni di entrate in più dalle accise che Giorgia doveva cancellare, che la pressione fiscale vola al 42.8%, che il debito pubblico aumenta, che abbiamo raggiunto il record storico di famiglie in povertà. E che gli aumenti degli alimentari sfiorano il 25% in quattro anni. Parliamo di come cresce l'allarme sicurezza, anziché inseguire le divisioni interne. Se parliamo di come stiamo noi, perdiamo. Se parliamo di come stanno gli italiani, perde la Meloni". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Io mi farò sentire nel dibattito sulla Legge di Bilancio prima di Natale e anche nell'intervento in Aula con la Premier sul Consiglio Europeo del 17 dicembre. E Italia Viva ha organizzato un seminario molto interessante su questo in Camera di Commercio a Roma la settimana scorsa. Intanto l'Ocse dice che il deficit in Italia si riduce solo perché aumentano le tasse e diminuiscono gli investimenti pubblici. Della serie: l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto. Il Governo Meloni è più rigorista del Governo Monti".