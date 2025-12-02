Governo: Conte, 'su tasse, migranti e sicurezza Meloni ha fallito'

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Io dico quello che ho già detto pubblicamente l'ultima volta che lei è venuta in Parlamento alla Camera dei Deputati. Gli ho consegnato un libretto di 35 pagine che sintetizza" le tasse del governo Meloni. "Ci sono tre anni di tasse e loro hanno preso voti dicendo che avrebbero tagliato le tasse, dicendo che avrebbero assolutamente aumentato le minime e dicendo che avrebbero contrastato i flussi migratori e non avrebbero fatto sbarcare più nessuno. Il risultato è che il blocco navale è saltato e ci sono più di 300.000 sbarchi". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.

Il blocco navale "non lo avrei masi assolutamente fatto. È una cosa farlocca che loro non hanno neppure provato ad attuare perché è inattuabile". Meloni diceva che " 570 mila migranti era un'invasione, adesso invece lei vuole regolarizzare 500 mila nuovi immigranti perché dice che ne abbiamo bisogno. Ma la realtà guardi che su questo fronte, come sul fronte della sicurezza, stanno accumulando fallimenti".