Banche: Renzi, 'non solo Paragon, questo governo fa cose strane'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Ci sono indagini e intercettazioni che escono a proposito delle vicende bancarie degli ultimi mesi. Come noto io non commento le indagini: aspetto le sentenze, rispetto le sentenze. C'è solo un particolare da far notare. Come mai quando è stato messo il Golden Power su Unicredit gli unici che hanno gridato allo scandalo siamo stati noi?". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Perché si possono avere tutte le idee del mondo su Mediobanca, Monte dei Paschi, Generali. Ma potranno finalmente avere il buongusto di riconoscere che la scelta di mettere il golden power contro Unicredit è una follia senza precedenti e che Giorgetti dovrebbe spiegare ciò che ha fatto e perché, senza reticenze? In Aula l'ho fatto notare in modo molto vocale negli scorsi mesi e nessuno o quasi ha riportato questa posizione. Interessante che sull'inchiesta giudiziaria, parallela ma estranea all'operazione di Unicredit, qualcuno inizi a sottolineare che questo Governo fa cose molto strane. Non solo con Paragon, ecco…".