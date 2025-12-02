Atreju: Renzi, 'Meloni non vuol fare confronto con me ma io vado'

02 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Anche Atreju, la manifestazione dei giovani di Fratelli d'Italia, ha finito con il far discutere a sinistra. Schlein ha accettato l'invito chiedendo che ci fosse Meloni come controparte. Meloni ha accettato mettendo però in campo anche Conte. Schlein allora ha chiesto che ci fosse anche Salvini. A quel punto è finito che Schlein non andrà e che Conte pare avrà l'intervista singola. E noi? Stavolta – a differenza del 2024 – ci hanno invitato. E io ovviamente ci vado, perché vado sempre e ovunque". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Il confronto con me però la Meloni non vuole farlo, peccato (e dire che nel 2016 io lo feci con lei con condizioni di forza opposte ma analoghe a quelle di oggi). L'intervista singola non me la fanno. E dunque per gli amici di Roma vi toccherà sorbirvi, se proprio non avete di meglio da fare, un confronto alle 16 di sabato 13 dicembre con Casellati, Calderoli e Rampelli sulle riforme. Come vedete: noi non scappiamo mai".