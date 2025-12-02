Amazon trasforma centro di distribuzione di Castel San Giovanni nel primo centro resi d'Italia

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Amazon annuncia la riconversione del suo centro di distribuzione di Castel San Giovanni (Piacenza) - il primo aperto in Italia nel 2011 - nel primo centro dell'azienda dedicato ai resi dei clienti nel Paese. La trasformazione di questo hub, specializzato nella gestione dei resi di prodotti di piccole dimensioni, rappresenta una tappa significativa nell'impegno di Amazon verso una gestione responsabile delle risorse. Il progetto ha permesso di rinnovare e riconfigurare il centro - che in precedenza utilizzava tecnologie ormai obsolete rispetto a quelle adottate negli altri siti Amazon nel Paese - introducendo un modello tecnologicamente avanzato e confermando il ruolo strategico del sito all'interno della rete logistica europea di Amazon.

Il centro, che occupa 1.300 dipendenti a tempo indeterminato, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l'innovazione dei processi e la valorizzazione dei talenti del territorio piacentino, grazie anche ai nuovi percorsi di formazione interna avviati per ampliare le competenze sui flussi di gestione e controllo qualità dei prodotti restituiti.

“Castel San Giovanni è stato il punto di partenza dell'avventura logistica di Amazon in Italia. La sua conversione in centro europeo per i resi dei clienti è un segno concreto del nostro impegno verso un modello di business più efficiente e attento alle persone. È un investimento che valorizza le competenze dei nostri dipendenti e rafforza la presenza di Amazon nel territorio piacentino” ha commentato il responsabile del centro, Fabio Procopio.

Amazon offre a tutti i dipendenti uno stipendio tra i più competitivi del settore. Infatti, a partire dal primo gennaio 2025, la retribuzione lorda mensile degli operatori di magazzino neoassunti è aumentata a 1.876 euro.

In conseguenza a questa iniziativa, le retribuzioni dei dipendenti neoassunti sono dell'8% più alte rispetto alla retribuzione minima determinata dal Ccnl logistica e trasporto. A ciò si aggiungono benefit quali assicurazioni sanitarie e cure mediche private, sconti sugli acquisti su Amazon.it e buoni pasto per tutti i dipendenti. Competenze, background professionali, attitudini, passioni e talenti completamente diversi tra loro si incontrano ogni giorno, in un confronto costante e un'apertura al dialogo che rappresentano un fattore chiave per creare quell'ambiente lavorativo sicuro, moderno e inclusivo in cui innovare. Tra tutte le divisioni aziendali (operations, customer service, retail, alexa e aws) Amazon conta circa 400 tipologie di lavoro diversi, a loro volta suddivisi in circa 70 famiglie, che raggruppano ruoli simili, rivolgendosi a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità, siano essi profili principianti o più esperti: dai magazzinieri agli ingegneri, dagli sviluppatori di software ai linguisti e agli esperti del settore dell'intrattenimento.

Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre 25 miliardi di euro, di cui più di 4 miliardi solo nel 2024. L'azienda si conferma come uno dei principali creatori di posti di lavoro del Paese con oltre 19.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato a cui offre opportunità di carriera stabili e ben remunerate, uno stipendio di ingresso tra i più alti del settore e numerosi benefit che includono sconti sugli acquisti su Amazon.it e un'assicurazione sanitaria integrativa. Nei suoi oltre sessanta siti logistici situati in tutto il Paese, Amazon offre opportunità di crescita professionale in una varietà di ruoli, dagli operatori di magazzino ai responsabili di reparto, dai tecnici della manutenzione alle posizioni nelle risorse umane, nella sicurezza, nell'It e nel team che gestisce gli ordini dei clienti. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità, come l'innovativo programma Career choice che copre fino al 100% del costo delle tasse scolastiche e dei libri di testo per coloro che desiderano specializzarsi in un settore specifico frequentando corsi professionali.