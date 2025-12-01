Mo: Orlando, 'in Cisgiordania si sta rendendo vita impossibile a palestinesi'

01 dicembre 2025 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La Cisgiordania è una zona dove si sta cercando di rendere impossibile la vita ai palestinesi e tra i modi per fare questo c'è anche il fatto di mettere cancelli ogni poche centinaia di metri. Siamo rimasti chiusi dentro un villaggio con una coda di macchine e in mezzo a queste l'esercito israeliano lanciava bombe, che poi abbiamo capito fossero sonore. Non è una esperienza gradevole. Il nostro autista ci ha portato in una strada laterale dove una famiglia palestinese ci ha fatto entrare in casa fino a quando non è terminato questo raid. Dopodiché siamo rientrati in albergo. Senza nessuna polemica, abbiamo letto un comunicato della Farnesina secondo il quale saremmo stati prelevati con due auto blindate ma noi siamo tornati in albergo col nostro pulmino e con l'aiuto del console con cui eravamo in contatto. Ma non c'è stato nessun intervento di forze speciali". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, ad Un Giorno da pecora su Rai Radio1.