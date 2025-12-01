Banche: fonti, 'Mef non oggetto di accertamenti' (2)

01 dicembre 2025 a

(Adnkronos) - Nel decreto si parla di un "grave quadro indiziario" con Delfin e il gruppo Caltagirone che "con il concorso dell'ad di Mps" avrebbero realizzato il controllo di Mediobanca che avviene "in palese violazione delle norme del Tuf e delle altre norme poste a tutela della correttezza" delle operazioni di mercato. In primo luogo, si evidenzia nel decreto, è stato violato l'obbligo di Opa, mentre le mancate informazioni sul "concerto" hanno generato l'ostacolo alle funzioni di vigilanza perché l'assenza di informazioni è riuscita a "trarre in inganno" Bce, Consob e Ivass.

Per chi indaga - il procuratore aggiunto Roberto Pellicano e i pm Giovanni Polizzi e Luca Gaglio - lo svolgimento della procedura di Abb "è stato caratterizzato da diverse e vistose anomalie. Il senso complessivo dell'operazione è stato palesemente quello di destinare una parte cospicua di azioni Mps di proprietà del Mef a soggetti predeterminati, volendo tuttavia generare all'esterno l'apparenza di una procedura 'aperta', ossia trasparente, competitiva e non discriminatoria". Tali caratteristiche dell'attività di dismissione erano peraltro specificamente imposte dalla norma del Dpcm, ma questa anomalia non costituisce reato.

Chi indaga sembra non avere dubbi: "le posizioni di Delfin e del gruppo Caltagirone non costituiscano dei semplici parallelismi frutto di iniziative indipendenti e solo casualmente omogenee, bensì una strategia consapevole e coordinata" dando così ragione ai tanti che riconoscevano nelle iniziative dei due "una vera e propria cordata".