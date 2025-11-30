L.elettorale: Nardella, 'nome su scheda è attacco a capo dello Stato'

30 novembre 2025 a

Montepulciano, 30 nov. (Adnkronos) - "Cara Giorgia Meloni -aggiunge- non è quello di cambiare legge elettorale ma di cambiare il tuo governo e il nome sulla scheda non ci fa paura perchè non siamo in grado di indicare la nostra premiership ma perchè questa riforma nasconde una visione sovversiva dalla Costituzione italiana, significa condurre un attacco al capo dello Stato e da qui rinnoviamo la solidarietà al presidente Sergio Mattarella". Lo dice Dario Nardella intervenendo a 'Costruire l'alternativa' a Montepulciano.