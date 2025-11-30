Mps-Mediobanca: Tajani, 'massima fiducia in Giorgetti, sempre corretto'**

30 novembre 2025 a

Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - "Voglio dire che ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti, che si è sempre comportato correttamente. Attaccarlo è fuori luogo. Lo difendiamo perché riteniamo che si sia sempre comportato correttamente". Lo sottolinea il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'assemblea nazionale di Noi Moderati, rispondendo a una domanda sulla questione banche, con riferimento alle notizie sull'indagine della procura di Milano sull'ops di Mps su Mediobanca.

"Possiamo avere avuto opinioni diverse sulla questione del Golden Power, sulla base giuridica, ma questo non ha nulla a che vedere con la correttezza del suo comportamento. Un conto sono le scelte politiche, un conto è la correttezza. Ribadisco che il ministro Giorgetti ha la mia piena fiducia e il sostegno di Forza Italia. Respingiamo al mittente le accuse che gli vengono rivolte", ha aggiunto Tajani.