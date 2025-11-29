Pd: Orlando, 'partito conti di più, assemblea e programma da far crescere nei territori'

29 novembre 2025 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo candidarci non ad andare al governo ma a cambiare il Paese. Abbiamo una leadership che è un asset importante, abbiamo una coalizione che abbiamo costruito e abbiamo un partito che dobbiamo utilizzare di più". Lo dice Andrea Orlando intervenendo a 'Costruire l'alternativa' a Montepulciano. "Rimettiamo al centro la discussione, promuoviamo un'assemblea, discutiamo del programma e investiamo i territori, portiamolo nelle federazioni e da lì facciamolo crescere".